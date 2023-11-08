На 42% сократилась кредиторская задолженность бюджета Краснодарского края
Экономика
08.11.2023 16:03
За 10 месяцев 2023 года общая сумма кредиторской задолженности сократилась на 27,6 млрд рублей или на 42% — до 38,2 млрд рублей.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета региона отсутствует. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства финансов Краснодарского края.
Сумма дебиторской задолженности бюджета Кубани на 1 октября составляет почти 360 млрд рублей — с начала года она увеличилась на 61,1 млрд рублей или на 12,7%.
Просроченная дебиторская задолженность снизилась на 2,1 млрд рублей или на 19% — до 8,9 млрд. Основная ее доля — 73,6% или 6,6 млрд рублей — неуплаченные налоги.
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