На 42% сократилась кредиторская задолженность бюджета Краснодарского края

За 10 месяцев 2023 года общая сумма кредиторской задолженности сократилась на 27,6 млрд рублей или на 42% — до 38,2 млрд рублей.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета региона отсутствует. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства финансов Краснодарского края.

Сумма дебиторской задолженности бюджета Кубани на 1 октября составляет почти 360 млрд рублей — с начала года она увеличилась на 61,1 млрд рублей или на 12,7%.

Просроченная дебиторская задолженность снизилась на 2,1 млрд рублей или на 19% — до 8,9 млрд. Основная ее доля — 73,6% или 6,6 млрд рублей — неуплаченные налоги.

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