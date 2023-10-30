Госдолг Краснодарского края может вырасти на 4,5% в начале года

По состоянию на 1 января 2024 года государственный долг Кубани прогнозируют на уровне 117,6 млрд рублей.

Это на 4,5% больше, чем годом ранее — тогда объем долга был 112,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства финансов региона.

Долговая нагрузка при этом за год снизится с 36,1% до 33,9%. Верхний предел внутреннего долга Кубани по состоянию на 1 января составит 124,1 млрд рублей с уровнем нагрузки 37,9%.

«Рост объема государственного долга связан исключительно с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, которые предоставляются на долгосрочной основе, а также бюджетных кредитов на опережающее финансирование расходных обязательств, погашение которых предусматривается в 2024 году за счет межбюджетных трансфертов. Эти проекты имеют существенное значение для развития экономики и социальной сферы региона», — цитирует сообщение минфина края «РБК Краснодар».

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