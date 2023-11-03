На 40% вырос спрос на элитные коттеджи в Красной Поляне с начала года

Минимальная цена коттеджей в поселке Красная Поляна в Сочи начинается от 40 млн рубле. Средняя стоимость такой недвижимости: 60-70 млн рублей.

За январь-октябрь текущего года спрос на элитные коттеджи в Красной Поляне вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам экспертов, на окупаемость этой недвижимости в среднем уходит от 6 до 8 лет. Некоторое собственники сдают коттеджи на главном горнолыжном курорте России в долгосрочную аренду на 2-3 года. Такая недвижимость популярна у семей с детьми, переезжающих в Сочи на постоянное место жительство.

Аналитики отмечают, что на рынке элитной недвижимости в Красной Поляне наблюдается дефицит предложения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе агентства недвижимости Golden Brown Group.

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