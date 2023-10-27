Аналитики назвали самые дорогие квартиры на вторичке в Краснодарском крае

Стоимость элитных квартир в Краснодаре и на Черноморских курортах заметно выше, чем в других городах ЮФО, говорится в исследовании сервиса «Циан».

По данным экспертов по недвижимости, самая дорогая квартира на вторичном рынке жилья в Краснодарском крае находится в Сочи. Ее стоимость 1,8 млрд рублей. На площади 550 кв. метров расположены спальни, гостиная, кухня-столовая, летняя кухня, бассейн, сауна, терраса, релакс-зона и санузлы.

Стоимость 1 кв. метра этой квартиры — 3,3 млн рублей. На эти деньги сейчас можно купить 1-комнатную квартиру в Саратове и Екатеринбурге или квартиру-студию в Московской области.

На втором месте в рейтинге самых дорогих квартиры Кубани квартира из Краснодара стоимостью 250 млн рублей. Ее площадь — 720 кв. метров. В квартире разместили кухню-гостиную на 100 кв. метров, три спальни, тренажерный зал, бассейн и сауну.

На третьем месте недвижимость из Геленджика. Стоимость квартиры — 195 млн рублей, а площадь — 402,5 кв. метров. На четвертом месте квартира из Анапы за 144 млн рублей при площади 238 кв. метров, на пятом месте недвижимость из Новороссийска площадью 260 кв. метров за 75 млн рублей.

Для сравнения самая дорогая квартира на вторичке в Ростове-на-Дону стоит 130 млн рублей, в Астрахани — 50 млн рублей, в Волгограде — 43 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

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