На 3 км растянулась автомобильная пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае

По данным на 7:00 14 июля, в очереди на мост со стороны Тамани стоят 130 автомобилей.

Время ожидания перед прохождением досмотра — до одного часа. Со стороны Керчи затруднений нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

По данным «Яндекс Карты» на 7:15, длина автомобильного затора со стороны Тамани составляет 3 км.

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