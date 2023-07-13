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На 6,5 км растянулась автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-6-5-km-rastyanulas-avtomobilnaya-probka-pered-krymskim-mostom-so-storony-kubani
На 6,5 км растянулась автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани
Фото yandex.ru/maps

По данным на 8:00 13 июля, в очереди со стороны Тамани на подходах к Крымскому мосту стояли 620 машин.

Время ожидания в заторе составляет около трех часов. Со стороны Керчи затруднений нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

По данным «Яндекс Карты» на 8:00, длина пробки в Тамани составляет 6,5 км.

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