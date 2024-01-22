На 3,4% снизилось количество преступлений в Краснодарском крае за год

Среди регионов России Кубань заняла 39 место по уровню преступности.

В 2023 году в Краснодарском крае зафиксировали 128 преступлений на 10 тыс. жителей. По сравнению с 2022 годом, количество преступлений снизилось на 3,4%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 37,2 на 10 тыс. человек, в целом за год оно выросло на 10%.

Самый низкий уровень преступности по итогам прошлого года — в Чечне: там произошло 14,6 преступлений на 10 тыс. человек, самый высокий в Коми — 213,2 преступлений на 10 тыс. населения.

Всего за 2023 год в России зафиксировали более 1,9 млн преступлений — на 1% меньше, чем годом ранее. В 45 регионах количество зарегистрированных преступлений снизилось, а в 40 зафиксировали достаточно значительный рост, сообщает РИА «Новости».

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