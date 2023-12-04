Кубань заняла 14 место в рейтинге по отсутствию вредных привычек у населения

В лидерах рейтинга регионов, где жители наименее привержены вредным привычкам, республики Северного Кавказа — Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Краснодарский край занял 14 место в рейтинге — за 2022 общий рейтинговый балл составил 74,6, в 20211 году — 71,2. Адыгея заняла 13 место с 74,7 балла за 2022 год, Ростовская область — 22 место с 69,5 балла, Ставропольский край — 24 место с 67,7 балла, Крым — 27 место с 63,9 балла.

В конце списка расположились регионы Сибири и Дальнего Востока. Рейтинг составляли на основе данных официальной статистики. В основе него лежат шесть показателей, которые характеризуют распространенность основных вредных привычек среди населения.

При расчете учитывались продажа алкоголя, потребление табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также связанных с наркотическими средствами и их аналогами, смертность от причин, вызванными употреблением спиртного.

Показатели использовали с 2020 по 2022 годы, со взвешиванием по годам они усреднялись. По каждому показателю рассчитывали частный рейтинговый балл, по сумме определялся итоговый балл. Более высокий показатель региона свидетельствует о меньшей распространенности вредных привычек, сообщает РИА «Новости».

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