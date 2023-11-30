Главы Сочи и Краснодара вошли в топ-20 лучших «Национального рейтинга мэров»

Национальный рейтинг мэров опубликован на портале Центра информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг».

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в национальном рейтинге мэров, как и два месяца назад. Глава Краснодара Евгений Наумов с сентября потерял две позиции в национальном рейтинге мэров и оказался на 16-м месте.

По оценке экспертов, Алексею Копайгородскому сохранить третье место позволила направленность на развитие местной экономики, контроль исполнения программ комплексного строительства, поддержка соцсферы, повышенное внимание федеральной власти к Сочи, активное взаимодействие муниципалитета и края и акцент на развитии турсферы. В 2023 году бюджетные возможности Сочи выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым отчетным периодом, отметили наблюдатели.

Что касается Евгения Наумова, за октябрь-ноябрь в его работе эксперты отметили активную борьбу с «серыми» мусорщиками, поддержку участников СВО и их семей, а также акцент на социальном строительстве. Также эксперты отметили, что в октябре стартовало строительство муниципального приюта для бездомных животных. Предыдущие руководители города не смогли довести проект до реализации.

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