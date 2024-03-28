На 28% увеличило выработку благодаря нацпроекту торговое предприятие на Кубани

Компания из Северского района повысила производительность в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Специалисты РЦК вместе с рабочей группой улучшили процесс приема, обработки и хранения лома металлов, благодаря чему увеличилась эффективность, поэтому предприятие продолжило тиражировать успешный опыт на другие потоки. Кроме того, на производстве приступили к оптимизации сортировки, прессования и отгрузки цветного металла. В результате уменьшилось время протекания процесса на 29%, на 65% сократились запасы в потоке, а также на 28% повысилась выработка.

Участие в нацпроекте «Производительность труда» — важный шаг в развитии компании, повышения качества выпускаемой продукции и обучения работников принципам бережливых технологий, отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Самое главное, что после получения первых положительных результатов работа над улучшениями не заканчивается», — цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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