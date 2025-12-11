На 27% снизился спрос на новостройки в Краснодарском крае

Самое сильное снижение зафиксировано в Сочи — там спрос на новостройки уменьшился на 59%.

С января по октябрь текущего года число сделок с новостройками на Кубани упало на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом по стране спрос снизился на 9%.

Директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская сообщила, что снижение спроса на новостройки в Сочи связано с возросшей конкуренцией со стороны других курортов, в частности Крыма. Значительное падение спроса отмечается и в Краснодаре — число сделок с новостройками снизилось на 29%. По мнению Змиевской, это можно объяснить «очень сильной» зависимостью местного рынка от ипотеки.

При этом положительная динамика отмечается в Анапе (+15%) и Новороссийске (+11%).

«Ранее эти рынки испытывали острый дефицит нового строительства. Появление проектов вернуло к ним отложенный спрос. К тому же зависимость от ипотеки в прибрежных городах с преобладающим инвестиционным спросом ниже, чем, например, в Краснодаре», — сказала Змиевская.

По ее прогнозам, в 2026 году можно ожидать постепенного снижения ставки рефинансирования и восстановления доступности рыночной ипотеки. Спрос будет возвращаться, но к пиковым значениям 2023 года, по мнению Змиевской, уже не придет, так как господдержка ипотеки продолжит постепенно сворачиваться.

«Цены прекратили интенсивный рост и на фоне высокой конкуренции, вероятно, будут стабильны»,— цитирует эксперта «Ъ-Кубань».

