На 25% выросла востребованность стоянок для яхт в низкий сезон в Сочи

Спрос на места для яхт в Sochi Grand Marina с ноября 2023 года по февраль 2024 года вырос на 20–25%, по сравнению с прошлогодними показателями аналогичного периода.

Генеральный директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров отметил, что по данным на сентябрь 2023 года доля свободных мест в их порту составляет 10%, по данным на сентябрь этого года.

«У нас, действительно, есть дефицит мест для яхт мелкого калибра, маломерных судов до 12 м. И там есть небольшой лист ожидания, он составляет не более 5–6 судов. Но при этом максимальная заполняемость марины составляет 250 мест, из которых сейчас свободно порядка 10–12%», — подчеркнул Прозоров.

Гендиректор добавил, что вместимость порта можно увеличить до 300 судов в случае штормов, смерчей и других неблагоприятных погодных условий, сообщает РБК.

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