На 23 года посадили за развращение дочери военнослужащего из Краснодарского края

Приговор в отношении ранее несудимого 34-летнего жителя Белореченска, которого обвиняли в совершении действий сексуального характера в отношении дочери и дезертирстве, вынес Майкопский гарнизонный военный суд в Адыгее.

По данным суда, с 2016 по 2023 годы мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера с собственной дочерью, не достигшей 14 лет. С сентября 2022 года он без уважительных причин, чтобы временно уклониться от прохождения военной службы в период мобилизации самовольно оставил воинскую часть в Запорожской области и уехал домой. В марте 2023 года военнослужащий добровольно вернулся в часть, где приступил к исполнению своих обязанностей.

Возбудили уголовное дело. В суде обвиняемый по эпизоду самовольного оставления части признал вину в полном объеме. По пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении дочери обвиняемый вину не признал.

Суд назначил подсудимому 23 года лишения свободы в колонии строго режима и запретил ему на 15 лет работать с детьми в различных сферах. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея в Telegram.

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