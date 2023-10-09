На 22% вырос пассажиропоток на скоростных судах в Краснодарском крае

Общее число пассажиров на скоростных судах «Грифон» и «Комета», которые курсируют между Сочи, Геленджиком и Новороссийском, в этом году увеличилось почти на 10 тыс.

Всего за сезон суда перевезли более 53 тыс. пассажиров, выполнили 425 радиальных и 212 круговых рейсов. В прошлом году всего сделали 358 рейсов и перевезли почти 43,3 тыс. человек, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», завершено морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском. Последние рейсы были запланированы 8 октября, но их отменили из-за штормового предупреждения.