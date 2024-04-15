На 20% вырос пассажиропоток в электричках Кубани в 2023 году

Пассажиропоток АО «Кубань Экспресс-Пригород», оператора краснодарской электрички, в 2023 году составил 18 млн человек — это на 20% больше, чем годом ранее.

«Пассажиропоток в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос на 20%. Наибольшим спросом пользовалось Черноморское направление. Количество отправленных пассажиров за 2023 год составило более 18 млн человек», — сообщили в компании.

Черноморское направление заняло более 70% пассажиропотока, сообщает «РБК Краснодар».

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