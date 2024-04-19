На 20% увеличился спрос на кредиты наличными в Краснодаре

По словам аналитиков, в России спрос на автокредиты за год вырос на 35%.

Автокредитование по-прежнему более востребовано у мужчин, но женщины стали чаще обращаться за автокредитами, чем годом назад. Так, в прошлом году за кредитами обратилось 73% мужчин и 27% женщин, а в этом году — 70% и 30% соответственно.

Спрос снизился в категории с 25 до 34 лет. Стали чаще обращаться за кредитами люди в категории от 35 до 44 лет. В этом году Краснодар один из лидеров по запросам автокредитования.

Кроме того, за год вырос и спрос на кредиты наличными — он увеличился на 20%. Кредиты наличными в I квартале прошлого года брали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Омска, сообщает RT.

Читайте также: Краснодарский край занял 54 место в России по дисциплине выплаты кредитов.