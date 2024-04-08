Краснодарский край занял 54 место в России по дисциплине выплаты кредитов

Эксперты считают, что в по итогам 2023 года платежная дисциплина у заемщиков в РФ улучшилась во всех российских регионах, кроме Ингушетии.

Согласно исследованию, самая низкая доля просроченных кредитов по стране представлена в Севастополе — 1,82%, Санкт-Петербурге — 2,25% и Ненецком автономном округе — 2,33%. В числе лидеров также Ямало-Ненецкий автономный округ — 2,34% и Чукотский автономный округ — 2,44%.

Краснодарский край занял 54 место рейтинга. Доля просроченных кредитов в регионе составляет 3,83%. За год этот показатель снизился на 1%.

Ростовская область на 50 месте — 3,76%, Ставропольский край на 73 месте — 4,5%, Адыгея на 81 месте — 5,37%, а Крым на 7 месте — 2,62%.

Самые высокие показатели по просроченным кредитам в России представлены в Ингушетии — 11,76%, Северной Осетии-Алании — 7,01%, Карачаево-Черкессии — 6,31% и Чечне — 6,21%, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодарский край вошел в топ-10 самых закредитованных регионов России. Объем задолженности по кредитам населения перед банками в России на 1 февраля текущего года составил 33 трлн рублей, всего за последние месяцы он вырос на 23,5% — на 6,4 трлн рублей.