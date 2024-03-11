Краснодарский край вошел в топ-10 самых закредитованных регионов России

Объем задолженности по кредитам населения перед банками в России на 1 февраля составил 33 трлн рублей, всего за последние месяцы он вырос на 23,5% — на 6,4 трлн рублей.

Краснодарский край занял 78 место по закредитованности населения среди регионов. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2024 года составило 81,3%, в среднем на одного человека объем задолженности перед банками составляет 473,8 тыс. рублей.

Среди лидеров рейтинга — регионы Северного Кавказа и юга России: первое место у Ингушетии — отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате составляет 14,9%. На втором месте Крым — 29,5%, на третьем Чечня — 30,1%, на четвертом Дагестан — 30,7%. Замыкает пятерку лидеров Севастополь — соотношение задолженности и средней годовой зарплаты составляет 31,9%.

Очень большой уровень закредитованности наблюдают в Туве и Калмыкии — 149,4% и 133,9% соотношения долговой нагрузки и годовой зарплаты соответственно. У Тюменской области, Адыгеи и Удмуртии соотношение приближается к 100%, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодарский край занял 18 место в РФ по наименьшему уровню безработицы.