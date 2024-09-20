На 20% снизится производство сахара на юге России

Заводы сахара на юге России в этом году планируют снизить производство на 18-20%.

В прошлом году сахарные заводы Краснодарского и Ставропольского краев в совокупности произвели 1,498 млн тонн сахара. В этом году объемы могут снизиться до 1,211 млн тонн, рассказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

«Это оценка на текущую дату. По ходу уборки и переработки увеличивается отрыв по урожайности — сейчас она ниже прошлогодней на 34,1%, а также снижается прибавка по выходу сахара», — отметил Иванов.

В этом году сбор сахарной свеклы в Южном и Северокавказском федеральных округах прогнозировали на 15-30% ниже, чем в прошлом году. Потери урожая при этом частично компенсирует высокая сахаристость корнеплодов или дигестия — в этом году она составляет 16,6%, а в некоторых хозяйствах достигает 18,5%.

По словам эксперта, в этом году вывод сахара выше на 11,8% — это следствие высокой дигестии, однако компенсировать снижение урожайности это не сможет, сообщает «РБК Ростов».

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