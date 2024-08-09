На 18% выросла за полгода естественная убыль населения в России

Согласно данным Росстата, в России в первом полугодии естественная убыль составила 321 тыс. 518 человек.

В период с января по июнь прошлого года естественная убыль населения составляла 272 тыс. 520 человек. Таким образом, показатель увеличился на 18%.

Сообщается также, что число родившихся за первое полугодие текущего года снизилось до 599,6 тыс. детей. За аналогичный период прошлого года родились 616,2 тыс. детей. Число умерших в России за первые полгода текущего года составило 921,1 тыс. человека. За аналогичный период прошлого года умерли 888,7 тыс. человек.

Численность населения России на 1 июня 2024 года оценивалась на уровне 145,9 млн человек. Уточняется, что за пять месяцев с начала года она сократилась на 223,1 тыс. человек. Росстат оценивает численность населения без учета новых территорий, сообщает INTERFAX.

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