На 17,4% повысило выработку винодельческое хозяйство в Анапе

Рабочая группа предприятия «Лоза» подвела итоги оптимизации производственного процесса в рамках проекта «Бережливый регион». Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» анапская компания добилась экономического эффекта в 7 млн рублей.

Бережливое производство — это не просто эффективные инструменты, а новый взгляд на организацию труда на производстве, рассказал и. о. министра экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Полученные результаты — это в первую очередь показатель трансформации мышления всей команды и понимание, что каждая мелочь в процессе влияет на конкурентоспособность и будущее компании», — добавил он.

Чтобы добиться результата, сотрудники предприятия пересмотрели организационную структуру, разработали график обслуживания оборудования, а также провели стандартизацию рабочих мест и операционных процедур. Благодаря участию в проекте получилось сократить время протекания процесса на 11,8 %, повысить выработку на 17,4%, снизить на 15,7% внеплановые простои, что привело к значительной экономии и улучшению организации производства.

За время проекта рабочая группа подала десять рационализаторских предложений. Благодаря одному из них снизились расходы на строительство стрейч-пленку и затраты при опаллечивании, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

