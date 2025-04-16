На 16% вырос оборот кафе и ресторанов в Краснодарском крае

За период с января по февраль 2025 года совокупный оборот кафе и ресторанов на Кубани достиг 22,7 млн рублей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 16%.

Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный отметил, что в регионе действует развитая сеть ресторанов различных форматов — от демократичных кафе до заведений премиум-класса.

«Регион в лидерах по обеспеченности посадочными местами, что позволяет полностью удовлетворить спрос жителей и гостей субъекта на качественные услуги общественного питания», — сказал Куринный.

Он также сообщил, что отрасль демонстрирует устойчивое развитие за счет повышения покупательской активности, развития служб доставки и открытия новых заведений.

В настоящее время на Кубани работает почти 10,5 тыс. кафе, ресторанов, баров. По количеству этих заведений регион занимает третье место в РФ, уступая только Москве и Московской области, сообщает пресс-служба департамента потребсферы Краснодарского края.

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