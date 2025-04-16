Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна с начала года снизился на 11,6%

Грузооборот морских портов России за первый квартал 2025 года сократился на 5,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 208,2 млн т.

Общий объем перевалки сухих и наливных грузов уменьшился более чем на 5% — до 98,43 млн т и 109,8 млн т соответственно.

За январь-март морские порты Азово-Черноморского бассейна обработали 62,6 млн т грузов, что на 11,6% меньше показателя первого квартала прошлого года. При этом перевалка сухих грузов снизилась на 20,5% (до 25,8 млн т), а наливных — на 4,1% (до 36,8 млн т).

В отдельности почти все порты Азово-Черноморского бассейна продемонстрировали спад. Грузооборот Новороссийска сократился на 8,7% (до 39,3 млн т), Тамани — на 3,4% (до 7,8 млн т), Кавказа — на 31,6% (до 3,1 млн т), Ростова-на-Дону — на 19,5% (до 2,9 млн т). Единственным портом с положительной динамикой стал Туапсе с ростом на 8,2% — до 5,3 млн т.

Снижение грузооборота затронуло все морские бассейны страны, за исключением Дальневосточного, где по итогам первого квартала 2025 года зафиксирован рост на 0,1% — до 54,4 млн т, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

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