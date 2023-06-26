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На 15% выросло количество безналичных платежей в Краснодарском крае с начала года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-15-vyroslo-kolichestvo-beznalichnyh-platezhej-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda
На 15% выросло количество безналичных платежей в Краснодарском крае с начала года
На 15% выросло количество безналичных платежей в Краснодарском крае с начала года

За январь-март жители и гости Кубани оплатили услуги и товары картами на 370 млрд рублей.

При этом объем безналичных операций превысил 300 млрд рублей — это на 15% больше по количеству, чем в прошлом году, и на 10% больше по объему.

«Безналичные расчеты — это, прежде всего, удобство для людей. В наш южный регион ежегодно приезжает около 17 млн гостей. На Кубани уже более 50 тыс. устройств в торгово-сервисных точках поддерживают возможность расплатиться по QR-коду. Также в крае динамично развивается Система быстрых платежей», — сказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

По данным на 1 апреля, в крае работают почти 200 тыс. электронных терминалов и банкоматов. По этому показателю Кубань на третьем месте после Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга. Становится больше терминалов в общественном транспорте, на рынках и в небольших магазинах, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

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