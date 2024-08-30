На 15% вырос спрос на отдых на Черноморском побережье летом 2024 года

Наибольшую динамику показала Анапа, превысив по росту спрос на Сочи. Несмотря на это, Сочи остается хитом продаж по количеству туристов и объему.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, по итогам сезона спрос на Черноморское побережье был в среднем на 10-15% выше, чем в прошлом году.

«В среднем, потому что по Анапе прирост составил 20%, по Сочи — 4-5%, по Геленджику — до 10%. То есть каждый курорт показывал разную динамику, но в целом спрос, безусловно, выше, чем был в прошлом году», — рассказала Ломидзе.

Она также отметила, что спрос вырос не только в традиционные пиковые периоды в июле-августе, но и в июне, и второй половине мая, несмотря на погодные условия и достаточно холодное море.

В качестве транспорта до 60% туристов из потока, сформированного и направляемого туроператорами, выбрали собственные автомобили. Это способствует развитию соответствующей инфраструктуры, сообщает «РБК Краснодар».

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