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На 15% вырос спрос на отдых на Черноморском побережье летом 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-15-vyros-spros-na-otdyh-na-chernomorskom-poberezhe-letom-2024-goda
На 15% вырос спрос на отдых на Черноморском побережье летом 2024 года
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Наибольшую динамику показала Анапа, превысив по росту спрос на Сочи. Несмотря на это, Сочи остается хитом продаж по количеству туристов и объему.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, по итогам сезона спрос на Черноморское побережье был в среднем на 10-15% выше, чем в прошлом году.

«В среднем, потому что по Анапе прирост составил 20%, по Сочи — 4-5%, по Геленджику — до 10%. То есть каждый курорт показывал разную динамику, но в целом спрос, безусловно, выше, чем был в прошлом году», — рассказала Ломидзе.

Она также отметила, что спрос вырос не только в традиционные пиковые периоды в июле-августе, но и в июне, и второй половине мая, несмотря на погодные условия и достаточно холодное море.

В качестве транспорта до 60% туристов из потока, сформированного и направляемого туроператорами, выбрали собственные автомобили. Это способствует развитию соответствующей инфраструктуры, сообщает «РБК Краснодар».

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