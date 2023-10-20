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На 15% увеличила выработку компания по переработке пластиковых отходов на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-15-uvelichila-vyrabotku-kompaniya-po-pererabotke-plastikovyh-othodov-na-kubani
На 15% увеличила выработку компания по переработке пластиковых отходов на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Бережливые технологии внедрили в рамках нацпроекта «Производительность труда». Процесс сортировки полиэтилена улучшили в течение 6 месяцев.

Специалисты Регионального центра компетенций помогли организовать рабочие места в рамках системы 5С, ввести автономное обслуживание в цехе сортировки и оформить его стандарт, а также внедрить систему подачи предложений по улучшениям. Благодаря комплексу мер на предприятии увеличилась выработка в выбранном процессе на 15%, на 10% снизилось время протекания, а также уменьшились запасы на 15%.

«Участие в нацпроекте позволяет предприятиям увидеть реальный эффект и разработать план внедрения методов бережливого производства на другие участки, применить лучшие практики, опробованные в разных регионах, бесплатно обучить сотрудников», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

По его словам, такая мера создает комфортные условия труда для сотрудников, а также повышает конкурентоспособность предприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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