Бережливые технологии внедрят в компании по производству тары на Кубани

Предприятие «93 Регион», занимающееся производством стеклянной и пластиковой тары, стало частью нацпроекта «Производительность труда».

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что бережливое производство обеспечивает усовершенствование рабочих процессов и дополнительную мотивацию сотрудников, а также проводит «перезагрузку» коллектива.

«На этом пути важна вовлеченность руководителей предприятий, поддержка рационализаторских предложений, масштабирование проектов и постоянное пополнение знаний о развитии производственной культуры», — добавил он.

Уже скоро эксперты Регионального центра компетенций продиагностируют компанию, отметят потери в производственном процессе и приступят к оптимизации. Также специалисты предприятия пройдут бесплатное обучение инструментам бережливого производства. Кроме того, среди участников рабочей группы подготовят внутренних инструкторов для последующей передачи знаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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