На 15 лет осудили мужчину, ранившего ножом трех прохожих в Краснодаре

Преступление произошло 2 января на улице Бургасской, 56/1 в микрорайоне Черемушки.

Согласно материалам дела, 37-летний мужчина был на улице в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе хозяйственный нож. Этим ножом он ранил двух незнакомых ему людей в жизненно важные органы. Также злоумышленник ранил ножом 12-летнюю девочку, причинив ей вред здоровью средней тяжести.

В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал, не раскаялся в содеянном и от дачи показаний отказался.

Октябрьский районный суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением оружия и насилия к гражданам, покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия из хулиганских побуждений в отношении малолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По совокупности преступлений мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

На период следствия в отношении фигуранта по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, которая действует до сих пор, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарец после употребления алкоголя вышел на улицу и без причины начал нападать на случайных прохожих. Он ранил ножом 11-летнюю девочку, мужчину и выходившую из магазина женщину.