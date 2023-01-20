На 15% готовы очистные сооружения под Новороссийском
Объект в станице Натухаевской строят по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Канализационные очистные сооружения начали строить осенью 2022 года, сейчас они готовы на 15%. Закончить работы планируют осенью 2024 года, отметил вице-губернатор Сергей Власов.
«Благодаря федеральному финансированию в размере 350 млн рублей, которое регион досрочно получил в сентябре прошлого года, смогли приступить к изготовлению технологического оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию позволит улучшить экологическую ситуацию в станице Натухаевской, хуторах Ленинский Путь и Победа с населением более 20 тыс. человек», — сказал Сергей Власов.
Новые очистные сооружения на юго-восточной окраине станицы будут пропускать 3,5 тыс. куб. м сточных вод в сутки. Специалисты уже завершили установку подземных резервуаров и подготовили бетонное основание под фундаментную плиту. Кроме того, уже сделали армирование стен лестничной клетки, смонтировали наружные сети водоснабжения и водоотведения очищенных стоков.
Подрядчик уже закупил блок-модули для возведения основного здания очистных сооружений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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