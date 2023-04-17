На 15 этаже девятиэтажки: мужчина продал несуществующие квартиры в Сочи на 17 млн рублей

Приговор по делу о мошенничестве в отношении гендиректора ООО «РОСПРОМ» вынес Центральный районный суд Сочи.

Установили, что в 2015 году директор компании заключил с мужчиной договоры на 17,3 млн рублей о продаже квартир в многоэтажном доме в Хостинском районе. При этом злоумышленник понимал, что не выполнит обязательства — дом 9-этажный, а в договорах были указаны квартиры на 13 и 15 этажах.

Обвиняемый полностью признал вину. С учетом смягчающих обстоятельств подсудимому назначили 1 год лишения свободы в колонии общего режима. С мужчины взыскали полную сумму материального вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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