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На 15 этаже девятиэтажки: мужчина продал несуществующие квартиры в Сочи на 17 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-15-etazhe-devyatietazhki-muzhchina-prodal-nesushhestvuyushhie-kvartiry-v-sochi-na-17-mln-rublej
На 15 этаже девятиэтажки: мужчина продал несуществующие квартиры в Сочи на 17 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о мошенничестве в отношении гендиректора ООО «РОСПРОМ» вынес Центральный районный суд Сочи.

Установили, что в 2015 году директор компании заключил с мужчиной договоры на 17,3 млн рублей о продаже квартир в многоэтажном доме в Хостинском районе. При этом злоумышленник понимал, что не выполнит обязательства — дом 9-этажный, а в договорах были указаны квартиры на 13 и 15 этажах.

Обвиняемый полностью признал вину. С учетом смягчающих обстоятельств подсудимому назначили 1 год лишения свободы в колонии общего режима. С мужчины взыскали полную сумму материального вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: похитившие 365 млн рублей риелторы из Сочи не смогли обжаловать приговор.

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