На 13% повысил выработку производитель холодильного оборудования из Краснодара

Краснодарская компания «Холкор» улучшила свои экономические показатели благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фирма занимается проектированием и строительством фрукто- и овощехранилищ, морозильных и холодильных складов. При помощи экспертов Регионального центра компетенций предприятие сократило время производственного процесса на 12,2% и увеличило выработку на 13%.

Специалисты работали над оптимизацией процесса сборки шкафов автоматического управления. В результате время выполнения работ уменьшилось с 167 до 154 часов, а запасы в потоке — на 14,3%. Дополнительно ввели систему 5С для создания удобных и безопасных условий труда.

И. о. министра экономики Кубани Алексей Юртаев подчеркнул, что участие в проекте помогло компании сформировать культуру постоянных улучшений, основанную на вовлеченности и мотивации сотрудников.

«Внедрение бережливых технологий стало только частью этого пути. Команда предприятия научилась смотреть на свои процессы шире — с точки зрения оптимизации, разработки инновационных продуктов и освоения новых рынков», — отметил Юртаев.

Подать заявку на участие в федеральном проекте можно на официальном сайте Производительность.рф, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

