На 12% выросло производство вина в Краснодарском крае

С начала года в регионе произвели более 769 млн литров алкоголя, из них 144 млн литров — вино.

На 12% вырос объем производства тихих и игристых вин на Кубани, почти на четверть, до 152 млн л — пива и пивных напитков.

«Поступления от акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в бюджет региона достигли 6,8 млрд рублей. Темп роста составляет больше 14%», — отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный.

В прошлом году отчисления отрасли в бюджет края достигли 11 млрд рублей. Показатель за семь лет вырос в четыре раза, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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