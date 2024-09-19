На 11 ЛЭП Краснодарского края повысили надежность электроснабжения

Специалисты провели комплекс ремонтных работ в пяти районах региона на 11 линиях электропередачи.

Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, это позволило повысить надежность электроснабжения 180 тыс. бытовых потребителей, в ряде социально значимых объектов и системообразующих предприятий в пригороде Ейска, а также в пяти районах Кубани — в Ейском, Кущевском, Ленинградском, Староминском, Щербиновском.

Всего в ходе капремонта энергетики заменили 14 км грозозащитного троса и более 5 тыс. устаревших изолятора. Кроме того, было установлено свыше 200 птицезащитных устройств. Специалисты также обследуют 18 высоковольтных ЛЭП общей протяженностью 240 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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