Более 40 высоковольтных подстанций отремонтировали на Кубани в 2024 году

Все работы проводили в рамках ремонтной программы на текущий год.

С начала года специалисты обновили 42 высоковольтные подстанции.

«Эти объекты обеспечивают электроэнергией потребителей и социально значимые объекты в пригородах Новороссийска, Анапы и Геленджика, Абинского и Крымского районов. Обновление повысит надежность электроснабжения во время пиковых нагрузок на систему», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Кроме того, были отремонтированы более 120 ЛЭП — это 34 км, заменено свыше 6 тыс. изоляторов и более 20 опор, установлено 149 комплектов линейно-сцепной арматуры. Также специалисты провели техобслуживание распределительной сети и расчистили свыше 100 га трасс ЛЭП от зарослей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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