На 11,5% снизилась общая смертность в Краснодарском крае
Об этом 20 декабря сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
В ходе совещания замглавы Кубани отметила, что касается поставленных задач, то на первом плане кубанского здравоохранения остается демография.
«Общая смертность населения за год снизилась на 11,5%. Это результат модернизации, строительства и капремонтов медучреждений», — сказала Минькова.
Она напомнила, что на Кубани строится 20 новых поликлиник и проектируется еще пять. Помимо этого, ведутся ремонты и оснащение медорганизаций.
«В районные поликлиники направили 167 машин. Поставляем и тяжелое оборудование — за пять лет закупили 6 тыс. единиц. Особое внимание уделяем кадрам — активно работаем с программой «Земский доктор/фельдшер», реализуем соципотеку», — написала Минькова в Telegram.
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