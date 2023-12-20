На 11,5% снизилась общая смертность в Краснодарском крае

Об этом 20 декабря сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В ходе совещания замглавы Кубани отметила, что касается поставленных задач, то на первом плане кубанского здравоохранения остается демография.

«Общая смертность населения за год снизилась на 11,5%. Это результат модернизации, строительства и капремонтов медучреждений», — сказала Минькова.

Она напомнила, что на Кубани строится 20 новых поликлиник и проектируется еще пять. Помимо этого, ведутся ремонты и оснащение медорганизаций.

«В районные поликлиники направили 167 машин. Поставляем и тяжелое оборудование — за пять лет закупили 6 тыс. единиц. Особое внимание уделяем кадрам — активно работаем с программой «Земский доктор/фельдшер», реализуем соципотеку», — написала Минькова в Telegram.

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