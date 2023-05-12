На 100 тыс. рублей оштрафовали ФК «Краснодар» за работу охранников без лицензии

Клуб оштрафовали за необеспечение безопасности во время матча 26 тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц.

«На стадионе «Краснодара» у 24 сотрудников частных охранных предприятий не было удостоверений. Это расценивается как отсутствие обеспечения безопасности. «Краснодар» оштрафован на 100 тыс. рублей», — цитирует Артура Григорьянца «Чемпионат».

Читайте также: матч между «Краснодаром» и «Зенитом» 13 мая покажут в амфитеатре парка. Матч 27-го тура «Краснодар» — «Зенит» турнира МИР Российской Премьер-лиги состоится 13 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.