Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» 13 мая покажут в амфитеатре парка

Матч 27-го тура «Краснодар» — «Зенит» турнира МИР Российской Премьер-лиги состоится 13 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«В субботу смотрим футбол в амфитеатре. Собираемся вместе на #ЗенитКраснодар и громко болеем за «быков». Прямая трансляция игры стартует в 16:30. Перед показом матча всех зрителей амфитеатра ждет сюрприз. В 15:30 футболист черно-зеленых Александр Черников встретится с болельщиками и проведет для них автограф-сессию», — сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.

Вход на мероприятия свободный.

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