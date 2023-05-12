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Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» 13 мая покажут в амфитеатре парка

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/match-mezhdu-krasnodarom-i-zenitom-13-maya-pokazhut-v-amfiteatre-parka
Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» 13 мая покажут в амфитеатре парка
Фото t.me/parkkrd

Матч 27-го тура «Краснодар» — «Зенит» турнира МИР Российской Премьер-лиги состоится 13 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«В субботу смотрим футбол в амфитеатре. Собираемся вместе на #ЗенитКраснодар и громко болеем за «быков». Прямая трансляция игры стартует в 16:30. Перед показом матча всех зрителей амфитеатра ждет сюрприз. В 15:30 футболист черно-зеленых Александр Черников встретится с болельщиками и проведет для них автограф-сессию», — сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.

Вход на мероприятия свободный.

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