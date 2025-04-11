На 10% выросла розничная торговля в Краснодарском крае с начала 2025 года

По итогам профильного рейтинга — по этому показателю Кубань в топ-5 среди регионов России.

В январе-феврале текущего года рост оборота розничной торговли в Краснодарском крае достиг 447,5 млрд рублей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил замгубернатора Александр Руппель. По его словам, такой рост указывает на повышение покупательской способности населения и устойчивое развитии бизнеса.

«Кубань стабильно входит в топ-5 регионов России по данному показателю, что подтверждает ее статус одного из ключевых драйверов экономики юга страны», — добавил он.

Так, 93,9% оборота пришлось на магазины и ИП, работающих вне рынков, 6,3% — на розничные рынки и ярмарки. Наблюдается снижение оборота продовольственных товаров, непродовольственные — растут. Это говорит о расширении спроса на товары первой необходимости и продукцию, улучшающую качество жизни, уверен руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный. Также, по его словам, предприятия розничной торговли перечислили в краевой бюджет 3,5 млрд рублей.

«Увеличение налоговых поступлений на 1,1% обеспечивает дополнительные ресурсы для развития социальной инфраструктуры и реализации региональных программ», — цитирует Куринного пресс-служба администрации Краснодарского края.

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