Линии производства оптимизируют винодельни Кубани

Винодельни из Новороссийска и Темрюкского района уже начали реализовывать программу «Бережливый регион».

Винодельческие хозяйства благодаря участию в программах получают доступ к современным методикам и технологиям, позволяющие уменьшить затраты, повысить эффективность работы, сократить потери, рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Для винодельческого сектора это особенно актуально, поскольку конкуренция на рынке постоянно растет, и компании вынуждены искать пути для оптимизации своей деятельности», — добавил он.

РЦК с 2018 года помогает организациям оптимизировать рабочие процессы с помощью бережливого производства. Кубанским предприятиям доступны две такие программы. Это в первую очередь нацпроект «Эффективная и конкурентоспособная экономика» и краевая программа «Бережливый регион».

Благодаря программе предприятия могут переосмыслить ключевые аспекты деятельности, подчеркнул старший руководитель проекта АНО «РЦК» Анатолий Кандауров.

«Те навыки и знания, которые получат специалисты в ходе обучения создают прочный фундамент для будущего развития компаний», — цитирует Кандаурова пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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