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На 10% вырос с начала года доход Кубани от уплаты курортного сбора

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-10-vyros-s-nachala-goda-dohod-kubani-ot-uplaty-kurortnogo-sbora?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
На 10% вырос с начала года доход Кубани от уплаты курортного сбора
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

С начала 2024 года от уплаты курортного сбора в бюджет Краснодарского края поступило 236,7 млн рублей.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в 2023 году доходы от курортного сбора составляли 214 млн рублей.

По состоянию на 1 июля текущего года объем доходов от курортного сбора, поступивший в бюджет Кубани, составил 236,7 млн рублей. Темп роста поступлений составил 10%.

В настоящее время эксперимент по взиманию курортного сбора реализуется на 16 территориях Кубани. В 2024 году к проекту присоединились Новороссийск, Туапсе, поселок Мостовской, Псебай и станица Ярославская. Курортный сбор там составляет 30 рублей в сутки. Самый большой курортный сбор с 2022 года — в Сочи. Там он составляет 50 рублей в сутки.

Повышать курортный сбор пока не планируется. Этот вопрос рассмотрят после продления действующего эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на федеральном уровне, сообщает «РБК Краснодар».

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