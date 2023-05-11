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На 10 тыс. рублей оштрафовали жителя Краснодара за участие в деятельности запрещенной иностранной организации

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-10-tys-rublej-oshtrafovali-zhitelya-krasnodara-za-uchastie-v-deyatelnosti-zapreshhennoj-inostrannoj-organizatsii
На 10 тыс. рублей оштрафовали жителя Краснодара за участие в деятельности запрещенной иностранной организации
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Решение по административному делу в отношении жителя столицы Кубани вынес Ленинский районный суд Краснодара.

По данным суда, мужчина размещал на своей странице в соцсети информационные материалы иностранных организаций, зарегистрированных в Латвии и на Украине, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Размещенная в соцсети Telegram информация была доступна до выявления ее сотрудниками силовых структур, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По факту произошедшего возбудили административное дело об участии в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности. В суд нарушитель не пришел. Ему назначили административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

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