На 10 тыс. рублей оштрафовали жителя Краснодара за участие в деятельности запрещенной иностранной организации

Решение по административному делу в отношении жителя столицы Кубани вынес Ленинский районный суд Краснодара.

По данным суда, мужчина размещал на своей странице в соцсети информационные материалы иностранных организаций, зарегистрированных в Латвии и на Украине, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Размещенная в соцсети Telegram информация была доступна до выявления ее сотрудниками силовых структур, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По факту произошедшего возбудили административное дело об участии в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности. В суд нарушитель не пришел. Ему назначили административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

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