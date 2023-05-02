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На 10% снизилось число выезжающих на заработки жителей Кубани в 2022 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-10-snizilos-chislo-vyezzhayushhih-na-zarabotki-zhitelej-kubani-v-2022-godu
На 10% снизилось число выезжающих на заработки жителей Кубани в 2022 году
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Из Краснодарского края на заработки в другие регионы страны по итогам прошлого года выехали 18,8 тыс. человек. Согласно исследованию FinExpertiza, это на 10% меньше, чем было в 2021 году.

Как сообщили эксперты, Кубань принимает 2,5% от всех внутрироссийских трудовых мигрантов. Они объяснили такой показатель сезонными сельскохозяйственными работами и туристической сферой.

В России за прошедший год Москва лидирует по числу тех, кто приезжал из других регионов на заработки. Столица приняла 49,9% всех трудовых мигрантов. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область — 7,6% и 7,5% соответственно. Чаще всего из своего региона уезжали на заработки жители Подмосковья (18,5%), Ленинградской области (15,7%), Чувашии (12,9%) и Марий Эл (12,1%).

По данным исследователей, сейчас рынок труда в стране в целом характеризуется невысокой трудовой мобильностью. В прошлом году из-за снижения экономической активности число тех, кто хотел бы уехать из своего региона на заработки, уменьшилось с 4% до 3,7%. Например, ниже этот показатель был в 2015 году, во время валютного кризиса, сообщает РБК.

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