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На 10 лет посадили виновника аварии, в которой погибли два человека на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-10-let-posadili-vinovnika-avarii-v-kotoroj-pogibli-dva-cheloveka-na-kubani
На 10 лет посадили виновника аварии, в которой погибли два человека на Кубани
Фото t.me/opskuban

Смертельная авария произошла 6 августа 2022 года в 19:25 на трассе «Краснодар — Ейск» в Каневском районе.

Установили, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал за рулем автомобиля Opel, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai, в котором ехала семья, возвращавшаяся с отдыха.

В результате аварии погибли двое пассажиров — мужчина и ребенок. Женщина-водитель и ее сын пострадали.

Каневской районный суд признал водителя виновным и назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина обжаловал приговор, но апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», виновник аварии также пострадал в результате ДТП. В пострадавшем автомобиле были двое детей 12 и 13 лет.

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