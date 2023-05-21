На 10 часов задержан рейс в Сочи из-за сильного ветра в аэропорту Кемерово
Происшествия
21.05.2023 13:05
Из-за неблагоприятной погоды 21 мая в аэропорту Кемерово произошла задержка рейса в Сочи.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова произошла задержка двух авиарейсов авиакомпании «Северный ветер» из Новосибирск и в Сочи. Время задержки составляет до 10 часов. Вылета воздушного судна ожидают 167 пассажиров, в том числе 20 детей.
Сотрудники Новосибирской и Кемеровской транспортных прокуратур проверяют соблюдение законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным метеорологов, в Кемерово сейчас сильный ветер, местами с порывами до 11 м/с.
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