На 10 часов задержан рейс в Сочи из-за сильного ветра в аэропорту Кемерово

Из-за неблагоприятной погоды 21 мая в аэропорту Кемерово произошла задержка рейса в Сочи.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова произошла задержка двух авиарейсов авиакомпании «Северный ветер» из Новосибирск и в Сочи. Время задержки составляет до 10 часов. Вылета воздушного судна ожидают 167 пассажиров, в том числе 20 детей.

Сотрудники Новосибирской и Кемеровской транспортных прокуратур проверяют соблюдение законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным метеорологов, в Кемерово сейчас сильный ветер, местами с порывами до 11 м/с.

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