Два рейса из Москвы в Сочи отменены, еще два в Минводы задерживаются

В столичных аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

В аэропорту Домодедово в Сочи отменены рейсы в 5:00 и в 17:10, рейсы в Минеральные Воды задержаны с 11:20 до 17:30 и с 12:50 до 13:15.

Также из Домодедово задержаны вылеты в Анталью, Стамбул, Худжанд, два рейса в Махачкалу, Мурманск, Самару и Благовещенск. Отменены два рейса в Анталью и Куляб.

Из Внуково отменены два вылета в Ереван и один в Анталью, два рейса в Анталью и Бодрум задержаны.

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