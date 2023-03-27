Аэропорт Сочи перешел на новое расписание полетов

С 26 марта в воздушной гавани курорта запустили весенне-летний сезон. В связи с этим до конца октября в аэропорту Сочи увеличили количество авиарейсов.

Полеты по новому расписанию будут выполнят по 76 направлениям — 54 внутренним и 22 международным. Рейсы из воздушной гавани Сочи будут обслуживать 28 авиакомпаний, в том числе 8 иностранных: Air Serbia, Belavia, Fly One, Buta Airways, Panorama Airways, Armenian Airlines, Fly Arna, Uzbekistan Airways.

В этом году в аэропорту города-курорта заметно увеличится число международный рейсов. Так, объем пассажирских перевозок в Турцию по сравнению с прошлым годом увеличится на 40%. Кроме того, из Сочи будут выполнять рейсы в: Египет (Шарм-эль-Шейх и Хургада), Израиль (Тель-Авив), Узбекистан (Ташкент, Наманган, Ургенч и Самарканд), Казахстан (Актау), Таджикистан (Душанбе, Худжанд), Киргизию (Бишкек и Ош), Армению (Ереван), Беларусь (Минск) и Азербайджан (Баку), а также в некоторые другие страны, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

С 24 февраля 2022 года воздушная гавань Сочи является единственным работающим аэропортом в Краснодарском крае.

Читайте также: «Аэрофлот» увеличил число рейсов из Сочи в Турцию. По новому расписанию, самолеты будут летать в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан.