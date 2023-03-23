«Аэрофлот» с 26 марта увеличит число рейсов из Сочи в Турцию
Общество
23.03.2023 13:33
Авиакомпания заметно расширит частоту рейсов в Турцию из девяти городов РФ в новом сезонном расписании, которое будет действовать до 29 октября.
По новому расписанию, самолеты из Сочи будут летать в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. Кроме того, число рейсов в Турцию увеличат из Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
Из Москвы в пиковый сезон компания будет выполнять до 49 рейсов в неделю в Анталью и до 42 рейсов в неделю в Стамбул. Кроме того, из столицы можно будет улететь в Даламан, Бодрум и Измир, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».
С 24 февраля 2022 года воздушная гавань Сочи является единственным работающим аэропортом в Краснодарском крае.
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