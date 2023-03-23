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«Аэрофлот» с 26 марта увеличит число рейсов из Сочи в Турцию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aeroflot-s-26-marta-uvelichit-chislo-rejsov-iz-sochi-v-turtsiyu
«Аэрофлот» с 26 марта увеличит число рейсов из Сочи в Турцию
Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова

Авиакомпания заметно расширит частоту рейсов в Турцию из девяти городов РФ в новом сезонном расписании, которое будет действовать до 29 октября.

По новому расписанию, самолеты из Сочи будут летать в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. Кроме того, число рейсов в Турцию увеличат из Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

Из Москвы в пиковый сезон компания будет выполнять до 49 рейсов в неделю в Анталью и до 42 рейсов в неделю в Стамбул. Кроме того, из столицы можно будет улететь в Даламан, Бодрум и Измир, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

С 24 февраля 2022 года воздушная гавань Сочи является единственным работающим аэропортом в Краснодарском крае.

Читайте также: «Аэрофлот» с 26 марта начнет выполнять прямые рейсы в Сочи из Челябинска и Новосибирска.

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