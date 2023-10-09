На 10% благодаря нацпроекту увеличил выработку морской торговый порт в Туапсе

Бережливые технологии внедряли в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Для оптимизации процесса перевалки грузов эксперты Регионального центра компетенций рассчитали необходимый остаток досмотровых устройств для бесперебойной работы. Кроме того, в ходе ускорения производства изготовили специальный крюк, поднимающий откидные аппарели. Также благодаря смонтированной подсветке сократилось время поиска парковки для транспорта.

«Доказанная эффективность бережливых технологий помогает предприятиям края перестроить многие процессы и дает толчок для развития производств, наращивания темпов работы», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Министр добавил, что благодаря таком подходу можно достигнуть быстрых результатов и открыть новые возможности для развития.

Результатом внедрения бережливых технологий на Туапсинском морском торговом порту стало снижение запасов и времени протекания на 10%, а также увеличение выработки на 10%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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