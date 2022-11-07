Мясокомбинат в Гулькевичах по нацпроекту повысил выработку на 30%
Предприятие «МПП Южное» подвело итоги реализации нацпроекта «Производительность труда».
Полгода эксперты Регионального центра компетенций совместно с работниками предприятия работали над оптимизацией процесса разделки свиней.
Бережливые технологии позволили на 30% увеличить выработку, на 17% уменьшить запасы и сократить время на 30%. Таких результатов удалось достичь за счет введения адресного хранения, исключения дублирующих операций, излишнего перемещения сырья, готовой продукции в цеху и персонала.
«Бережливые технологии помогли снизить время протекания выбранного процесса. Тем самым удалось сократить рабочий день сотрудников почти на полтора часа с сохранением заработной платы. На предприятии введены дополнительные производственные мощности, которые необходимы для наращивания объемов в условиях импортозамещения и освоения новых рынков», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
«МПП Южное» производит охлажденную и замороженную свинину и субпродукты. В прошлом году предприятие произвело 36 тыс. т продукции. Мясокомбинат поставляет свою продукцию от Калининграда до Дальнего Востока. А Кубани оптово-розничная торговля охватывает около 40% мясного рынка.
В настоящее время в регионе к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 219 предприятий. Для них действуют различные виды господдержки. В том числе льготные займы Регионального фонда развития промышленности, «обнуление» налога на имущество, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%. А также субсидии с повышающим коэффициентом и бесплатные образовательные программы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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