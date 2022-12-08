Полицейским запретили надевать наручники на подростков, женщин и фигурантов экономических преступлений
Общество
08.12.2022 15:50
Такое решение в МВД приняли после заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 7 декабря.
Чтобы исключить необоснованное применение спецсредства «Ажур», руководство МВД РФ направило в территориальные органы указание, в котором детально разъяснили установленные требования.
«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, нормативные акты ведомства предусматривают дифференцированный подход к использованию наручников в отношении задержанных, сообщает RT.
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