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Полицейским запретили надевать наручники на подростков, женщин и фигурантов экономических преступлений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-zapretilo-nadevat-naruchniki-na-podrostkov-zhenshhin-i-figurantov-ekonomicheskih-prestuplenij
Полицейским запретили надевать наручники на подростков, женщин и фигурантов экономических преступлений
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Такое решение в МВД приняли после заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 7 декабря.

Чтобы исключить необоснованное применение спецсредства «Ажур», руководство МВД РФ направило в территориальные органы указание, в котором детально разъяснили установленные требования.

«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, нормативные акты ведомства предусматривают дифференцированный подход к использованию наручников в отношении задержанных, сообщает RT.

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